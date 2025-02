Sport.quotidiano.net - Wembanyama, stagione finita: trombosi alla spalla

Due lunghi stop, ma per motivi molto diversi: ladi Victor, lungo francese dei San Antonio Spurs, è giàper motivi di salute che i medici del club texano hanno riscontrato al rientro dall’All Star Game. La nota ufficiale degli Spurs spiega i motivi dello stop precauzionale: si tratta di unavenosaspsinistra, che i medici hanno rilevato al rientro dal weekend in cui Wemby, che ha solo 21 anni, ha partecipato al Rising Stars Challenge venerdì, allo Skills Challenge sabato epartita Est contro Ovest della domenica a San Francisco. La nota, molto stringata, si conclude con la promessa di ulteriori aggiornamenti, perché ovviamente adesso il club e lo staff medico stanno valutando le decisioni migliori per affrontare lavenosa che viene decome ‘profonda’.