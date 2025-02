Ilfattoquotidiano.it - Wembanyama ha una trombosi venosa alla spalla: diagnosi choc e stagione finita

profonda”. Il referto lascia sottoVictore tutto il mondo della Nba. La giovane stella francese dei San Antonio Spurs salterà il resto della, almeno quella regolare, dopo che gli è stato riscontrato il problema, che lo ha colpitospdestra. La condizione è stata diagnosticata questa settimana dopo il ritorno didall’All-Star Game.È un duro colpo per gli Spurs, che si contendono un posto nei playoff della Western Conference, ma soprattutto è un problema di salute molto grave per uno dei giocatori più forti del mondo. Basti pensare che la stessa patologia ha costretto un’altra stella, Chris Bosh, al ritiro.Tuttavia, secondo le indiscrezioni che circolano sui media americani, ladi “Wemby” sarebbe isolata, non riconducibile a una condizione medica permanente.