Welfare familiare in Italia | spesa privata di 138 miliardi nel 2024

Ladeglini per il "" (salute e assistenza ad anziani e disabili) nelè stata di circa 138di euro, ovvero quasi 5.400 euro per ciascun nucleo. Un impegno consistente, che colma il vuoto lasciato in molti settori dall'intervento pubblico, anche se la Penisola è al secondo posto in Europa per lasociale: circa 620di euro, pari al 30% del prodotto interno lordo, di cui però la metà va alle pensioni mentre meno del 20% va al. È quanto emerge dal Rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà (Fps), "Sussidiarietà e.territoriale", presentato oggi a Roma al Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi della Banca d'. "Investire sullo stato sociale, sulla sua universalità e inclusività, non è solo un dovere di solidarietà verso i più fragili, ma significa anche costruire società più coese, sistemi più resilienti e una crescita economica più stabile", ha detto Giorgio Vittadini, Presidente di Fps.