Weekend con piogge locali ma niente di drammatico | scopri dove

Roma - L’anticiclone cede a un lieve fronte atlantico, che porta temporali sparsi, soprattutto su Tirreno e Adriatico. Eccosi prevedono i disturbi meteo più forti. Ilche si avvicina si preannuncia in gran parte stabile grazie all'anticiclone che ha dominato il meteo dell’Italia, ma non mancheranno disturbicausati da un fronte atlantico che cercherà di penetrare nel Mediterraneo. Questo fronte, però, incontrerà una resistenza significativa da parte dell’anticiclone e porterà effetti molto limitati. La stabilità atmosferica dominerà in buona parte del Paese, ma alcune regioni vedranno fenomeni di instabilità. Per sabato, la perturbazione atlantica interesserà principalmente l’alto versante tirrenico, conleggere e a tratti intermittenti, in particolare tra la Liguria e la Toscana.