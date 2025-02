Viterbotoday.it - Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 22 e domenica 23 febbraio

Il quartodiindipromette di essere un’esplosione di colori, musica, arte e tradizione. I festeggiamenti del Carnevale, tra sfilate in maschera e feste in ogni angolo, animeranno le piazze e le strade, regalando momenti di pura allegria per grandi e piccini.