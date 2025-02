Oasport.it - WEC, questo week-end il Prologo in Qatar. Scatta la stagione 2025

Scaldano i motori i protagonisti del FIA World Endurance Championship, campionato che sarà protagonista dal prossimo venerdì 28 febbraio con la 1812km del. Hypercar e GT3 sono pronte per una nuova impegnativaagonistica che prima della leggendaria 24h Le Mans toccherà anche l’Italia con la 6h di Imola (20 aprile).Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine, Cadillac, BMW sono i marchi confermati per iloltre ad Aston Martin che si appresta per il debutto con l’inedita Aston Martin Valkyrie. Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn (n. 007) e Alex Riberas/Roman De Angelis/Marco Sorensen (n. 009) saranno protagonisti con la casa inglese che non avrà un prototipo ibrido, ma un potente propulsore V12 aspirato a disposizione.Porsche ha ottenuto il titolo piloti nel 2024 beffando Toyota GR che ha saputo imporsi tra i costruttori.