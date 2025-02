Juventusnews24.com - Weah Juve, spunta un clamoroso retroscena: in estate poteva dire addio ai bianconeri! Cosa è successo

un: inl'esterno americano arrivato dal LilleaiIl Corriere dello Sport oggi in edicola ha raccontato un interessanteriguardante Timothy, tra gli eroi del match di ieri sera nonostante non sia stato centrato dallal'obiettivo minimo della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.Alla Continassa nessuno si sarebbe aspettato questa sua esplosione e negli scorsi mesi, se fosse arrivata un'offerta soddisfacente, l'americano avrebbe potuto salutare senza troppe difficoltà la Vecchia Signora. Questa offerta non è arrivata e l'ex Lille sta scrivendo una nuova pagina della sua carriera.