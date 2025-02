Juventusnews24.com - Weah dimentica il PSV: «Famiglia Sempre». Il messaggio social dell’americano scatena i tifosi – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24il PSV: «». Ildell’esterno americano, autore del gol del momentaneo 1-1 –Timothyè stato uno dei pochi bianconeri a salvarsi in Olanda. Il laterale bianconero ha realizzato un gran gol per il momentaneo 1-1, che non è bastato però per evitare l’eliminazione dalla Champions League. Sui, il calciatore mette già alle spalle il PSV. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Timothy(@timothy)Isono dalla sua parte: sono tantissimi i commenti arrivati sotto al post.Leggi su Juventusnews24.com