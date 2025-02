Oasport.it - Vuelta a Andalucia 2025, Pidcock mette la firma sulla seconda tappa. Sivakov nuovo leader

La nuova vita sportiva alla Q36.5 Pro Cycling Team sta facendo benissimo a Thomas. Un inizio dieccezionale per il corridore britannico, prima con il trionfo in Arabia Saudita all’AlUla Tour (vincendo anche due tappe) e poi ora con il successo nelladella. Si tratta della nona vittoria in carriera peral termine di una frazione particolarmente movimentata con partenza da Alcaudete e arrivo a Torredelcampo.faceva parte di un gruppetto di cinque corridori all’attacco e ha preceduto in volata il colombiano Brandon Smith Rivera (INEOS Grenadiers) ed il francese Pavel( UAE Team Emirates-XRG), che è diventato anche ildella classifica generale, visto che il belga Maxim Van Gils ( Red Bull – BORA – hansgrohe) è arrivato con oltre un minuto di ritardo.