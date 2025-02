Vought Rising | le riprese dello spin-off di The Boys inizieranno ad agosto

Leggi su Cinefilos.it

: le-off di TheadLa scorsa estate, durante il SDCC, abbiamo saputo che l’universo di Thecontinuerà a espandersi con una terza serie-off, e ora – tramite Nexus Point News – è stato rivelato il team creativo di. Oltre allo showrunner Paul Grellong, la writers’ room comprenderà: James Barnes (produttore esecutivo, tra i suoi lavori precedenti figurano The Walking Dead, Timeless e Gotham), Paul Keables (Co-produttore esecutivo, tra i suoi lavori precedenti figuranoning Out e Nashville) e Sophia Lopez (produttrice esecutiva, che ha lavorato in precedenza come sceneggiatrice in Hightown).Ma anche Lauren Greer (produttrice che in precedenza ha lavorato come co-produttrice e story editor esecutivo in Gen V e come scrittrice in Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector) e Sheila Wilson (produttrice, in precedenza ha lavorato come story editor e scrittrice in Warrior Nun).