Ilfoglio.it - Volta ao Algarve. Se il gruppo sbaglia strada non può essere colpa di Ganna

Ieri a Lagos, sud del Portogallo, ilche si stava preparando alla volata della prima tappa dellaaohatoa poche centinaia di metri dall'arrivo. Hannoto i corridori. Lo hanno sostenuto in molti, pure Arnaud de Lie che era nelle prime posizioni e che voleva e poteva vincere in volata. Hannoto i corridori, certo, ma gli organizzatori ci hanno messo del loro segnalando in modo non eccelso, diciamo così, il percorso di gara. Viene un po' da ridere a vedere le immagini: tre quarti delnel controviale, fuori dal percorso di gara, e un quarto del, quello dei lesti e degli scaltri, o quanto meno quelli che hanno seguito i timidi segnali degli sbandieratori di percorso, ritrovarsi da ultimi, o quasi, a primi. C'era qualcosa di carnevalesco.