Volta ao Algarve 2025, tappa e maglia per Jan Christen: uno-due UAE con Joao Almeida

Bel colpo di Janche regala alla UAE Team Emirates – XRG la nona vittoria in questo inizio del: va allo svizzero la secondadellaagcon l’arrivo in salita sull’Alto da Foia. Bella doppietta cone per l’elvetico arriva anche ladi leader.Nella prima parte della corsa sono cinque i corridori che attaccano in maniera concreta: Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Brent Van Moer (Lotto), André Carvalho (Efapel Cycling), Hugo Nunes (Credibom/LA Aluminios/Marcos Car),German Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé). Nel gruppo sono il Team Visma Lease a bike e la Red Bull – BORA – hansgrohe a spingere particolarmente per tornare sotto.Carvalho è il primo a mollare tra gli uomini al comando, mentre il ricongiungimento tra plotone e battistrada arriva a poco più di 20 chilometri dalla conclusione.