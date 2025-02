Oasport.it - Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi (20 febbraio): orari, percorso, tv. Prima occasione per Vingegaard e Roglic

Leggi su Oasport.it

Dopo il clamoroso finale dellae la vittoria, poi annullata, di Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), domani 20avrà luogo la secondadellaao. Vincere ladi domani può significare anche diventare leader della classifica generale, in virtù dell’annullamento dellafrazione. C’è molta curiosità nel vedere all’opera per lain questa stagione grandi nomi come Jonas( Team Visma Lease a Bike) e Primoz(Red Bull Bora Hansgrohe).SECONDAAOSecondache prevede unpieno di saliscendi con la salita finale che rappresenta una grandeper gli scalatori. Lapartirà da Lagoa ed arriverà sull’Alto de Foia dopo 177.6 chilometri. Il gruppo affronterà 4 GPM, tre dei quali di terza categoria, per poi scalare l’Alto de Foia, con i suoi 8,5 chilometri ad una pendenza media del 5%.