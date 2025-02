Ilfattoquotidiano.it - Volontario del Borussia Dortmund muore durante la partita di Champions: “Era estremamente popolare”

Uno dei volontari del, Martin Labus, è morto mercoledì 19 febbraio,lacasalinga diLeague contro lo Sporting CP. Lo comunica il club tedesco in una nota. L’uomo, 63enne, “era parte integrante del team di volontari dal luglio 2013 e da allora ha supportato quasi tutte le partite. Grazie al suo instancabile impegno, è stato una risorsa preziosa per i volontari”.Il club giallonero non ha fornito alcuna informazione sulle circostanze della morte del 63enne, avvenutail pareggio per 0-0 nel ritorno dei playoff diLeague. Lascia una moglie e due figlie. “Nella squadra d’informazione del “Team Außen” ha fornito consigli e supporto a numerosi fan ed è stato sempre pronto ad aiutare con domande e dubbi. Eratra i suoi colleghi volontari, le sue battute sfacciate portavano sempre un sorriso.