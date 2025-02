Oasport.it - Volley, Milano sbriga la pratica Schwerin e vola ai quarti di Champions League: sfida Egonu-Boskovic!

si è qualificata aidi finale delladifemminile,ndo con massima disinvoltura la. Dopo essersi imposte in Germania con un secco 3-0 nell’andata dei playoff, alle vice campionesse d’Europa bastava conquistare un paio di set nell’incontro di ritorno in programma di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Clou. Le meneghine hanno giganteggiato agevolmente nei primi due set (25-18; 25-21) e hanno così blindato il passaggio del turno.Le ragazze di coach Stefano Lavarini, costrette a disputare questo turno preliminare dopo aver chiuso la fase a gironi alle spalle del VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti, si sono meritate il diritto di fronteggiare l’Eczacibasi Istanbul: il doppio confronto con la corazzata turca guidata dalla formidabile bomber Tijanametterà in palio la qualificazione alla Final Four della massima competizione continentale.