Volley femminile Champions League | Milano ai quarti Palmberg ko anche al ritorno

L’Italia festeggia la terza squadra aidi finale della2024/2025 di. Si tratta della Numia Vero, che neldei playoff ha replicato il 3-0 dell’andata eliminando senza particolari difficoltà le tedesche del SSCSchwerin. Il match dell’Opiquad Arena di Monza ha visto le ragazze di coach Stefano Lavarini imporsi con i parziali di 25-18, 25-21, 26-24. Nessun problema dunque per Egonu e compagne, che hanno concesso qualcosa di troppo solo nel terzo set quando però ormai il passaggio del turno era già in ghiaccio: dopo il 3-0 dell’andata infatti abastava vincere due set per essere certa di accedere aidi finale della massima competizione europea.Adesso il livello di difficoltà si alzerà notevolmente, perchè aidi finalesfiderà le turche dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul.