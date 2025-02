Oasport.it - Volley, chi affronterà Milano nei quarti di Champions League? Avversaria, date, orari

l’Eczacibasi Istanbul neidi finale delladifemminile. Le vice campionesse d’Europa hanno superato lo Schwerin nei playoff, imponendosi con un doppio 3-0 contro la poco quotata formazione tedesca in questo turno preliminare a cui erano state costrette in virtù del secondo posto nel girone alle spalle del VakifBank Istanbul.Le ragazze di coach Stefano Lavarini si sono meritate la sfida da dentro o fuori contro la corazzata turca, che era stata esentata dai playoff dopo il percorso netto nella Pool B (sei successi in altrettante partite disputate, precedendo Tent Obrenovac, Schwerin e Levallois Parigi). Si preannuncia un testa a testa durissimo per guadagnare l’approdo alla Final Four della massima competizione continentale.La partita d’andata si giocherà tra il 4 e il 6 marzo all’Allianz Cloud del capoluogo lombardo.