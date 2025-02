Sport.quotidiano.net - Volley Appennino Toscano. Massa Carrara fa doppietta

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Pallavoloha calato laa livello giovanile conquistando il titolo territoriale dell’anche nella categoria Under 19 maschile dopo averlo già fatto recentemente in quella Under 17. La squadra allenata dal coach Enea Nicolini, fresco di patentino, ha vinto la prima fase a mani basse aggiudicandosi tutte le 8 partite disputate nel proprio girone ed è stata altrettanto implacabile nella successiva fase ad eliminazione diretta. Nei quarti di finale i massesi si sono qualificati ai danni dell’AvisPistoia battendola all’andata ed al ritorno con lo stesso punteggio di 3 a 1. In semifinale hanno eliminato la Libertas Ponte a Moriano imponendosi anche qui due volte (3-0 e 3-1). Nella finale in gara secca, disputata domenica alla palestra Gaber di Camaiore, la Pallavoloha regolato in scioltezza l’Upccon un rotondo 3 a 0 (parziali 25-21, 25-13 e 25-28).