Liberoquotidiano.it - "Volevo lamentarmi ma il tatuaggio della cameriera mi ha frenato": una strana storia al ristorante

"Il mio cibo era freddo econ la. Poi ho visto ilcon punto e virgola e mi sono fermato": il racconto è quello del tiktoker Kambiz che, dopo aver atteso a lungo la cena, ha ricevuto un pasto freddo. Una situazione spiacevole per cui il ragazzo, come raccontato da lui stesso in un video sul social, stava per lamentarsi con la. Poi, però, dopo aver notato unsul braccio sinistro, ha deciso di non dire nulla. Ilin questione è quello di un punto e virgola. Secondo la Project Semicolon Foundation, ildel punto e virgola serve a rappresentare individui che lottano contro istinti suicidi o che hanno vissuto il dolore di perdere una persona cara in questo modo. Come riportato da Daily Dot, il segno di interpunzione è un simbolo che rappresenta queste lotte: "È il logo universale per la salute mentale e la prevenzione del suicidio in tutto il mondo".