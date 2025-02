Ilfattoquotidiano.it - “Volevo lamentarmi con la cameriera del cibo troppo freddo, ma ho visto il tatuaggio con punto e virgola e ho lasciato perdere”. Ecco il motivo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Aveva intenzione di lamentarsi perché il proprioera arrivatoal tavolo, poi ha notato un particolare nellae ha deciso di ingoiare la propria lamentela e non dire nulla. Come mai? A farlo desistere dal proprio intento ildi un. Kambiz, questo il nome del tiktoker, documenta sul social cinese il momento in cui sta per “protestare” con la, poi, quando inquadra ildella ragazza, ferma il video.Secondo la Project Semicolon Foundation ildelsta a indicare individui che lottano contro istinti suicidi o che hanno vissuto il dolore diin questo modo una persona cara. “Ilè diventato il logo universale per la salute mentale e la prevenzione del suicidio in tutto il mondo” si legge sul sito.