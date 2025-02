Lanotiziagiornale.it - Volevano processare Conte ma poi sul Covid a destra finisce in rissa

Cose da pazzi. Il governo voleva utilizzare la Commissione d’inchiesta sulperl’allora premier e attuale leader del M5S, Giuseppe, e inveceper far litigare i suoi alleati. In particolare le frizioni riguardano Fratelli d’Italia e Forza Italia.Nei giorni scorsi ci sono state una serie di audizioni discutibili. Prima quella dell’ingegnere Dario Bianchi, fondatore della JC-Electronics Italia che avrebbe dovuto importare mascherine certificate dalla Cina e che poi ha ricevuto la risoluzione del contratto da parte della struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri con la successiva richiesta di danni.Poi quella di Miguel Martina, già funzionario dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha raccontato come in nome di una necessità politica la pubblica amministrazione avrebbe derogato a tutte le norme, azzerando controlli doganali, consentendo l’importazione di mascherine non idonee.