Volano stracci alla presentazione di Imma Tataranni tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia

conferenza stampa didella quarta stagione di– Sostituto Procuratore, in onda su Rai1 da domenica 23 febbraio 2025 in prima serata. A sorpresa, l’attrice protagonista, l’autrice dei libri da cui è tratta la serie, si sono rese protagoniste di un forte scontro. Fuori programma che ha messo in secondo piano il lancio dei nuovi episodi.La tensione è arrivata quando è stato chiesto aperché non ha citato nei ringraziamenti la, durante l’ospitatafinale del Festival di Sanremo.Me la sono proprio dimenticata, mi scuso ora. (.) Bene, è tornata la polemica in. Io non ho problemi, nessun problema, a dire che ho dimenticato il suo nome e che, da sempre, io ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori.