Thesocialpost.it - “Vola in alto, piccolo”. La tragedia di Alessandro a soli 13 anni: un dolore immenso

Tantissimoa Esporlatu, paese del Goceano in provincia di Sassari in Sardegna, per la morte improvvisa di un ragazzo giovanissimo, di13, costretto da tempo a lottare con una terribile malattia.Dorgali si è spento nella sua abitazione a causa di un grave male, che non gli ha lasciato scampo. Ha lottato con coraggio fino all'ultimo. Una notizia che ha colpito anche il paese di Bono, dove il ragazzo frequentava la scuola. Sul suo banco vuoto c'erano palloncini, fiori e ceri votivi. Una comunità intera si è stretta in queste ore attorno ai parenti, condividendo il loro. La scoperta della malattia, appena un anno fa, aveva sconvolto la famiglia.