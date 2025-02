Ilrestodelcarlino.it - "Voce alle Marche, non vogliamo essere partitino"

Era il 6 dicembre scorso quandolanciava un’iniziativa editoriale, nella cornice del Raffaello Hotel di Senigallia, in cui raccogliere idee e stimoli da mettere a sistema per trasformarli in azioni commisurate ai bisogni della gente, delle imprese e delle associazioni. A distanza di due mesi, dopo centinaia di segnalazioni ricevute, è tempo di mettere a frutto quelle esperienze: "E da quanto è emerso c’è una grande preoccupazione delle persone per una situazione difficile dal punto di vista economico e sociale. Per uscirne c’è bisogno di lanciare un messaggio di speranza. Ma senza propaganda, bensì con la forza dei progetti da attuare in programmi di governo. Che non siano necessariamente politici". Ma a domanda espressa sul possibile impegnoRegionali, l’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delleMichele Caporossi, risponde così ai cronisti: "Nonun ‘’, ce ne sono già alcuni spuntati come funghi.