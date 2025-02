Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, dalla Turchia tuonano: il Fenerbahce di Mou vuole il serbo. La cifra richiesta dai bianconeri e la posizione del centravanti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’attaccante della Vecchia Signora finisce nel mirino deldi José Mourinho: ecco quale è ladel club bianconero in merito a questa trattativaContinua a tenere banco il caso Dusanin casa. Ieri ilbianconero è subentrato a gara in corso contro il PSV e ha colpito un palo. Trattasi di un sussulto d’orgoglio, visto com’è andata a finire la partita. Forse l’ultimo. Già, perché ilpotrebbe partire nel corso della prossima estate.Il portale turco Hurriyet, infatti, parla di un interessamento abbastanza concreto del. Mourinho loe lasarebbe ben disposta a cedere il suo numero 9. 25-30 milioni di euro potrebbe essere lagiusta per chiudere l’esperienza dela Torino.