Viva la montagna

Sci e sapori, un’abbinata perfetta di Giambattista MarchettoEcco due scelte ugualmente intriganti per godere della bellezza delle Alpi e contestualmente coccolare il palato.Partendo dalla base degli impianti sciistici, in quel di Livigno la stazione di partenza del comprensorio Mottolino riserva un’esperienza sorprendente in chiave enogastronomica con Kosmo Taste the Mountain. Già locale après-ski frequentato dagli appassionati di sapori e territorio, nel 2018 cambia pelle facendo propria la filosofia etica “Cook the Mountain” di Norbert Niederkofler. Oggi lo chef Michele Talarico lavora con fornitori del territorio operando scelte no-waste, proprio alla ricerca di una tutela vera del vivere e produrre in.Per raggiungere il secondo luogo dei sapori di– InAlto – si deve salire dal Passo San Pellegrino (a cavallo tra Belluno e Trentino) fino ai 2.