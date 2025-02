Vittorio Feltri e il suicidio assistito | Chi è contro è affetto da ignoranza morale Se succede a me…

Leggi su Open.online

, 81 anni, è stato direttore de L’Europeo, Il Borghese, L’Indipendente e il Giornale, mentre nel 2000 ha fondato e poi diretto Libero. Alle Regionali in Lombardia del 2023 è stato eletto consigliere con FdI. E oggi in un’intervista al Corriere della Sera dice che le critiche a Guido Bertolaso per aver consentito a una paziente affetta da sclerosi multipla di ricorrere alsono «roba da matti. Bertolaso ha fatto quello che era giusto fare».Ile l’abortodice di essere favorevole al«per un motivo semplice. Non riesco a capire perché si possa togliere la vita ad un bambino concepito (c’è stato tanto di referendum per ottenere questo diritto) attraverso l’aborto e non si voglia consentire a un vecchio rimbambito, tenuto in vita con le flebo infilate in tutto il corpo, di poter decidere di andarsene quando si rende conto che la sua non è più vita.