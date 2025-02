Ilfattoquotidiano.it - Visti sospesi e migranti deportati: questa crociata potrebbe ritorcersi contro Trump

Il governo degli Stati Uniti ha recentemente ordinato la sospensione (congelamento) dei benefici per determinate categorie di richiedenti asilo, permessi di lavoro e beneficiari di TPS (Temporary Protected Status). Questo ordine federale ha sollevato preoccupazioni tra gli avvocati specializzati in immigrazione, i quali sottolineano che tale sospensioneavere un impatto significativo su migliaia di individui che attualmente dipendono da questi programmi per il loro sostentamento e la loro sicurezza legale.Stiamo parlando di circa 530mila beneficiari del parole umanitario provenienti da Venezuela, Nicaragua, Haiti e Cuba, così come altri più di 200 mila provenienti dall’Ucraina, persone che denunciano che ora verranno penalizzate nonostante abbiano seguito i protocolli stabili dalla precedente amministrazione.