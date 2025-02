Lanazione.it - Vino, cresce il Consorzio Valdarno di sopra doc

Arezzo, 20 febbraio 2025 – A pochi mesi dall'entrata in vigore delle modifiche al disciplinare, che hanno focalizzato in maniera importante l'operato deldiDOC sulla valorizzazione dei vini «Vigna» e dei vitigni autoctoni, oltre che sull'allargamento dell'areale di produzione aldifiorentino come originariamente indicato nel Bando di Cosimo III De Medici del 1716, l'interesse nei confronti della denominazione si dimostra in grande crescita. Crescita che riguarda anche le dimensioni del collettivo consortile, con l'adesione di diversi nuovi produttori nell'ultimo anno, mattutto con il deciso incremento delle rivendicazioni dedicate ai vini «Vigna», identificati nel disciplinare come vertice qualitativo della denominazione e della sua ideale mappatura dei più importanti cru territoriali.