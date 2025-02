Ilrestodelcarlino.it - Vincono il concorso ma non vengono assunti: "Saranno chiamati"

"Alle organizzazioni sindacali avevamo già comunicato, in occasione di due incontri, che l’azienda, nel corso dell’anno 2025, avrebbe proceduto all’assunzione degli operatori sociosanitari da. Fare finta di non saperlo è puramente strumentale ai fini della polemica". Risponde così, alla nota diffusa dai vincitori e idonei delper Oss, la direzione dell’Ast di Ascoli che evidenzia inoltre come "per procedere alle assunzioni dei dipendenti pubblici non è solo necessario vincere un, ma devono essere rispettati i vincoli giuridici e amministrativi previsti dalla normativa specifica". La direzione ribadisce che il Piano integrato di attività e organizzazione è il requisito giuridico e amministrativo per poter procedere alle assunzioni di personale in maniera stabile.