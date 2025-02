Ilrestodelcarlino.it - Vigor, contro il Teramo tante frecce nell’arco

Nessuna lesione, l’ecografia al polpaccio di Gabbianelli ha escluso il peggio. Ed è la miglior notizia che lapotesse ricevere in vista della prossima gara di campionatoil Città di. Il centrocampista fanese ha dovuto alzare bandiera bianca in occasione della trasferta sorana di domenica scorsa a causa di un fastidioso problema al polpaccio accusato proprio durante il riscaldamento. Un guaio che ha gettato un velo di tristezza e preoccupazione sul meritato successoino, almeno sino a ieri quando il referto ha escluso guai e assenze peggiori. Gabbianelli si è allenato coi compagni e sembra migliorare giorno dopo giorno, ma è ancora prematuro sbilanciarsi su un suo impiego dall’inizio nel matchgli abruzzesi. Il direttore sportivo Roberto Moroni si trincera dentro un prudente: "A quanto pare gli esami non hanno evidenziato lesioni" a specifica domanda sulle condizioni di Gabbianelli, al momento dunque prevale la linea della prudenza.