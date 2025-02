Lapresse.it - Vicenza, morta dopo tre giorni bimba travolta da suv guidato da ubriaco

Leggi su Lapresse.it

trela bambina di 10 annida un suv la scorsa domenica, 16 febbraio, a Olmo di Creazzo, in provincia di. La piccola è deceduta nell’ospedale San Bartolo didove era stata ricoverata in terapia intensiva.Domenica pomeriggio la bambina si trovava sul marciapiede insieme con il padre e il fratello quando sono stati travolti da un suv. Il conducente, italiano di 50 anni, è risultato positivo all’alcoltest ed è ora indagato per omicidio stradale. Il padre dei due bambini è rimasto illeso, mentre il fratello ha riportato una lieve ferita alla mano. Sul posto, insieme con i sanitari del 118, i carabinieri della locale compagnia che hanno effettuati i rilievi.