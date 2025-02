Laprimapagina.it - Vibo Valentia – Presentazione del libro “Artisti e Poeti del terzo millennio Albo d’Oro”

– La mattina del 22 febbraio, presso Palazzo Gagliardi, tramite l’associazione Fior di Loto, nella sala CEV (VV), si terrà ladi un volume curato dalla nota critica d’Artenese, la Dott.ssa Sonia Demurtas, un catalogo a colori dal titolo; “del”, in questodopo una selezione, si sono ritrovatidi un certo ca, con le loro opere più importanti da far leggere al lettore. All’inizio deltroviamo una introduzione della stessa dott.ssa Demurtas, che descrive con una accurata recensione i pregi di tutti gli. La copertina del volume è stata realizzata con un opera scultorea di M° Francesco Logoteta, un bravo ed importante artista reggino, a seguire in ordine di selezione gli: Cristina Corso, Mauro Proci, Alfredo Campagna, Sator Arts, Monica Mazzaccaro Pasquale Terracciano , Nicoletta Bertoncini, Melina Morelli, Eleonora Laganà, José Jose Miranda (Portoghese), Nadia Martorano , Graziella Bassetto , Savina (Nella) Nella Ungolo, Fulvia Francesca Rocca, Maria Raffa, Antonio Parisi, Ugo Rosanò, Leonardo Cristofaro, Anna Cuzzola, Tina Nicolò, Domenico Virdo’, Domenico Cipollone, Mirko Capponi, Caterina Rizzo, Ornella Paglialonga, Lilla Calello, Paolo Federico, Maria Michela Palaia, Renata De Santo, Vera Console, Fabio Mascaro, Giusy Ciagola, Pino Indrieri, Roky Marchese, Augusto Arrotta, Michela Ferrara, Antonella Fortuna, Barbara Pisano, Umberto Falvo, Francesco Saverio Capria, Antonio Franzè, Rosita Panetta, Monica Colombaro, Giovanna Santangelo, Domenico Truocchio, Licia D’Urzo, Vincenzo Aruta, Carola Catanese, Carla Vittoria Croce, Giuseppe Alfredo Finocchiaro, Oriana Sandrin D’Ascenzi, Annalisa De Cicco, Mimma Febbraro, Luigi Vicidomini, Silvana Costa, Anna Alfano, Lucia De Cicco, Giulia Molino.