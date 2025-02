Sport.quotidiano.net - Viareggio, concluso a il Campionato di Flotte Star 2025: la classifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 20 febbraio- Con le ultime due prove disputate nelle acque diè andata in archivio l’edizionedeldi, tradizionale appuntamento articolato su quattro tappe, ben organizzato su delega della Fiv dalla Società Velica Viareggina. Le iscrizioni a questa manifestazione erano aperte a tutte lema, come da Bando, laper decretare i Campioni diriguardava soltanto gli equipaggi delledi, Perla della Versilia e Forte dei Marmi. E così, l'olimpionico FD 1980 Paolo Nazzaro (Life Member Flotta Bracciano) con a prua l'esperto Paolo Cisbani (Ita 8527 Dafne; 9 punti, 2,2,5, i loro parziali) si è aggiudicato la vittoria dellagenerale ma non il titolo. Sul podio, premiati dai rispettivi Capitani di Flotta, sono saliti i portacolori della SVV Marco Viti e Alessandro Cattaneo (Flotta Forte dei Marmi, Ita 8516 Gemmasofia, 12 punti; 5,3,4 i parziali), l'equipaggio composto dallo spezzino, ex Soling, Graziano Bonanno e da Giovanni Giorguli (Flotta Perla della Versilia, SVV, Ita 8569, Machiavelli, 15 punti; 4,8,3) e il mitico Ennio Buonomo -l’AD Codecasa che ha fra l’altro preso parte a due edizioni della Coppa America,- con a prua Marco Esposito (Flotta Perla della Versilia, SVV, Ita 8344 Tambu, 17 punti; 7,4,6).