Linkiesta.it - Viaggio nel quartiere di Neukölln, dove si scontrano integrazione e antisemitismo

Leggi su Linkiesta.it

Ci sono quartieri a Berlino particolarmente multiculturali. Un esempio è, ilpopolare turco a maggioranza musulmana, a sud della capitale tedesca.è densamente popolato: su un totale di centosessantasette mila abitanti, la metà non ha origini tedesche. Qui si trova il cimitero islamico più antico della Germania, le strade sono caratterizzate da ristoranti di hummus e pasticcerie mediorientali. Come ogni metropoli, anche a Berlino diverse culture e religioni si fondono insieme. Molto spesso in Germania,attualmente un terzo della popolazione totale è di origini straniere o con background migratorio, la coesistenza tra diverse culture non ha rappresentato un sinonimo di emergenza per il governo. Tuttavia, dal 7 ottobre del 2023 non sono stati rari momenti di tensione tra i manifestanti pro-Palestina, con cori antisemiti, molotov lanciate contro le sinagoghe e botti di festeggiamento per l’attacco da parte di Hamas.