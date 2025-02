Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2025 ore 20:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala circone risulta scorrevole sull'intero anello del raccordo anulare e sulle principali strade e autostrade dellaad eccezione di rallentamenti sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e b&b Acilia in direzione OSS nell'ambito dei Cantieri sulla A12Tarquinia per interventi di rifacimento del manto stradale a partire dalle ore 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina chiusura del tratto autostradale tra gli svincoli di Civitavecchia nord Civitavecchia Sud in direzionepassiamo al trasporto ferroviario revocato lo sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia che era in programma a partire dalle ore 21 di sabato 22 febbraio Inoltre ricordiamo che fino a martedì 25 febbraio proseguiranno i lavori di potenziamento infrastrutturale traTiburtina eCasilina previste variazioni limitazioni di percorso e cancelni per alcuni treni regionali maggiori dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata infine lo sport allo stadio Olimpico in corso il matchPorto incontro valido per i play-off di Europa League temporanee chiusure in zona Foro Italico nelle ore successive lo svolgimento della partita da Francesca Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.