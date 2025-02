Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2025 ore 19:40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il tratto Urbano della A24 rallentamenti residui per l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Fiorentini in direzione del raccordo anulare e in senso opposto traffico rallentato in galleria Pittaluga verso il Cen sull'intero nello del raccordo anulare la circone è tornata regolare a sud della capitale per chi viaggia verso Ostia sulla Colombo traffico rallentato tra Mezzocammino e via di Acilia sulla via del Ma si procede a rilento tra il raccordo anulare Vitinia infine i cantieri sulla A12Tarquinia per interventi di rifacimento del manto stradale a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina chiusura del tratto autostradale tra gli svincoli di Civitavecchia nord Civitavecchia Sud in direzioneda Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ultimo aggiornamento in servizio della