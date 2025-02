Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2025 ore 19:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il tratto Urbano A24 Qui si sta in coda per un incidente tra la tangenziale est E Fiorentini Verso il raccordo anulare e in senso opposto Si procede a rilento per traffico da Portonaccio al bivio per la andiamo sullaFiumicino Qui abbiamo code dalla Cristoforo Colombo a via della Magliana in uscita Ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna segnaliamo code a tratti tra Ardeatine in interna la circone scorrevole a sud della capitale per chi viaggia verso Ostia sulla Colombo traffico rallentato tra Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare Si procede a rilento tra il raccordo anulare Vitinia infine lo sport ha lo stadio Olimpico è in corso il matchPorto incontro valido per i play-off di Europa League temporanee chiusure in zona Foro Italico nelle ore successive svolgimento della partita da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della