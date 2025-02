Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2025 ore 17:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare carreggiata interna si rallenta per traffico tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti abbiamo code a tratti tra Nomentana e il bivio per la A24Teramo È tra laFiumicino e l'Aurelia carreggiata esterna code tra Pontina e diramazioneSud andiamo sul tratto Urbano della A24 si sta in coda in galleria Pittaluga in direzione centro e in senso opposto abbiamo code a tratti dalla tangenziale est a raccordo anulare diamo uno sguardo alle consolari sulla Flaminia risolto l'incidente avvenuto in precedenza ora la circone scorrevole all'altezza di Prima Porta sulla Casilina poi fatti per traffico tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni a sud della capitale per chi viaggia verso Ostia sulla Colombo traffico rallentato tra Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare code tra il raccordo anulare Vitinia infine lo sport allo stadio Olimpico fischio d'inizio alle 18:45 per il matchPorto incontro valido per i play-off di Europa League già attive le discipline di traffico nella zona adiacente l'impianto sportivo La Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento il servizio della