Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaAl momento la circone risulta regolare sull'intero anello del raccordo anulare e sulle principali strade e autostrade dellaper i cantieri nella capitale fino al 27 febbraio su via Cristoforo Colombo Per consentire degli interventi di manutenzione attivo e divieto di transito nella sola complanare in direzione Ostia nel tratto compreso tra Viale di Villa di Plinio e piazzale Cristoforo Colombo infine altro cantiere programma sulla A12Tarquinia per interventi di rifacimento del manto stradale a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiusura del tratto autostradale tra gli svincoli di Civitavecchia nord Civitavecchia Sud in direzioneda Sara Spano è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della