Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura sul raccordo segnaliamo in carreggiata interna tra via Casilina e via Appia complicare la situazione anche un incidente avvenuto in prossimità dello svincolo Appia proseguendo più avanti code per un altro incidente avvenuto all'altezza di via del mare al momento ci sono i coronamenti a partire dalla via Pontina passiamo alla carreggiata esterna code per un altro incidente tra via Laurentina & via Appia altro incidente avvenuto in via dell'aeroporto di Fiumicino al momento ci sono code a partire dal ponte della Scafa fino a via Arsiero infine su via Pontina code per lavori tra via dei rutuli e via la benzina in direzioneda Sara Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della