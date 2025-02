Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2025 ore 09:10

Astral infomobilità Mary trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura segnaliamo Codes In entrambe le direzioni per un incidente avvenuto su via Cassia all'altezza del comune di Sutri ci spostiamo sul raccordo in carreggiata interna coda tra ti tra la diramazionenord del A24-teramo è più avanti tra via Casilina e via Appia mentre in esterna Ci sono rallentamenti all'altezza dell'uscita per via Aurelia tra via Pontina e tra via Laurentina è più avanti all'altezza dello svincolo per La via Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 quad a tratti tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro ventre in uscita dalla capitale si rallenta all'altezza del raccordo su via Flaminia incolonnamenti tra il raccordo è via dei Due Ponti in direzione di quest'ultima Si procede a rilento su via Salaria tra Villa Spada tangenziale est è sempre in direzione del centro infine su via Pontina code tra Spinaceto e via dell'Oceano Atlantico sempre in direzione della capitale da Sara Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della