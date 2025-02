Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2025 ore 08:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellae partiamo dal raccordo anulare in internal code tra la diramazioneSud via Appia mentre si procede a rilento tra la diramazionenord della A24-teramo in esterna rallentamenti all'altezza dell'uscita per la via Aurelia È tra laFiumicino e la via del mare ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 coda tratti tra la Palmiro Togliatti e la tangenziale est e in direzione del Centro Sud Flaminia incolonnamenti tre raccordo e vedo due ponti in direzione di quest'ultima su via Cassia rallentamenti all'altezza della Giustiniana è più avanti tra il raccordo e Tomba di Nerone in direzione del centro infine su via Salaria Si procede a rilento tra Villa Spada e la tangenziale est sempre in direzione della capitale da Sara Spa noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.