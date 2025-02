Lanazione.it - Via Pontormo, nessun intervento. La fognatura spetta ai privati

Nuovadi viaa Carmignano, niente da fare dopo tre anni di proteste, esposti, incontri con Comune, Asl e Publiacqua. Marco Panerai, pensionato di 88 anni con moglie disabile al 100% raccontò la sua storia per la prima volta su La Nazione nel febbraio 2022 perché dal muro di cinta della sua casa fuoriuscivano acque scure. "Publiacqua – racconta Panerai - rilevò tre perdite in 20 metri, che formavano un rigagnolo di acque scure nella mia proprietà. Abbiamo passato l’estate 2022 in compagnia di cattivo odore e di un allevamento di zanzare, tanto da dover tenere le finestre chiuse, con conseguente presenza di muffa e umidità all’interno di casa, in salotto, in cucina, nella camera da letto di mia nipote e nello studio. Dopo frequenti visite in Comune, decisi di fare un esposto alla Procura, informando l’ufficio igiene il quale effettuò un controllo il 10 aprile 2023 rilevando una situazione tutt’altro che salubre".