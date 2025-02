Ilfattoquotidiano.it - Via Mentana, strafalcione nel cartello stradale: la battaglia scambiata con il giornalista Enrico. L’ironia del sindaco: “Gli abbiamo allungato la vita”

Unoper le vie di Cizzolo. Nella frazione del comune di Viadana in provincia di Mantova è stata intitolata una via a: non la celebredel 1867 che si svolse nel Lazio tra le truppe pontificie e i volontari di Giuseppe Garibaldi, bensì il. L’errore è stato commesso durante il rifacimento della toponomastica, e le immagini delstanno facendo il giro dei social. Nelle foto si vede sul muro la vecchia insegna “via” che necessitava di essere restaurata, e davanti il nuovocon tanto di specifica “e conduttore televisivo italiano”. Una gaffe bella e buona, dal momento che per legge è vietato intitolare una via a personaggi che, seppur famosi, sono ancora in.Lo stesso direttore del Tg La7 si fa una risata condividendo la foto di cui sopra, e i suoi follower ci scherzano su con commenti come: “Pensa se scriveva tra parentesi ‘eroe delladi Maratona’”, e: “Direttore, se fossi in lei, mi farei una grattata con una spazzola di ferro”.