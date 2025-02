Notizie.com - Via libera al decreto Milleproroghe, tutti i principali provvedimenti: annullate le multe ai no vax, è già polemica

Pochi minuti fa la Camera dei Deputati ha approvato il nuovo. Con il viadi Montecitorio il provvedimento è quindi legge in quanto già passato al Senato.Viaalleai no vax, è già(ANSA FOTO) – Notizie.comIl documento è stato approvato con 165 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti. Il cosiddettoè il disegno di legge di conversione delrecante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. L’esame in seconda lettura è stato veloce e senza ulteriori modifiche, pena la decadenza del, e ha richiesto un altro voto di fiducia.Tra icontenuti c’è la riapertura dei termini della rottamazione quater. L’obiettivo è consentire a contribuenti decaduti di essere riammessi alla definizione agevolata delle cartelle fiscali.