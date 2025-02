Lanazione.it - Via Filzi, stop al cantiere. Sacchetti: “Parola fine al leasing in costruendo, ora il piano B”

Arezzo, 20 febbraio 2025 – Svolta nella vicenda deldi viadefinitivo al. Il tema in consiglio comunale. Alessandro Caneschi è tornato sulla vicenda di viachiedendo, “arrivati a questo punto e di fronte al fallimento del progetto del Comune basato su una forma contrattuale che si è rivelata non congrua, se è stata valutata la possibilità di comprare il bene immobile dove s’intendeva realizzare la nuova caserma della PM, se così non fosse a qualeandrà incontro il fabbricato, se c’è una stima sul suo valore, se ci sono richieste di chiarimenti dalla corte dei conti, se non sia intenzione emettere un’ordinanza per la messa in sicurezza della zona”. L’assessore Marco: “tengo a precisare in premessa che noi ce l’abbiamo messa tutta prima di giungere alla risoluzione del contratto e che quest’ultima fattispecie poteva verificarsi in qualsiasi altro luogo scelto per realizzare l’opera e con qualsiasi strumento contrattuale.