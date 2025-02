Formiche.net - Vi racconto le vere intenzioni della Russia nei negoziati. Parla Mikhelidze (Iai)

Leggi su Formiche.net

Sul fatto che i colloqui bilaterali svoltisi a Riad abbiano avuto esito positivo, sono d’accordo entrambi gli attori coinvolti. Il successo è stato tale che da ambo le parti si sta già lavorando per ulteriori incontri tra delegazioni più ampie e più “istituzionali”, con all’orizzonte la più che concreta possibilità di un faccia a faccia tra il presidente statunitense Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. Ma l’impatto delle recenti discussioni non riguarda soltanto i rapporti tra Washington e Mosca, anzi. Nona, responsabile di ricerca presso l’Istituto Affari Internazionali ed esperta die spazio post-sovietico, ne hato con Formiche.netQuanto è stata centrale l’Ucraina nell’incontro tra la delegazione statunitense e quella russa?Entrambe le parti hanno voluto dipingere questo incontro non come un negoziato sull’Ucraina, ma come colloqui bilaterali di più ampia portata.