It.newsner.com - Veterinario rivela motivo di segni rossi su stomaco dei cani

Se avete mai notato dei cerchie brutti sullodel vostro cane, il primo istinto potrebbe essere quello di correre dal, ed è assolutamente comprensibile.Ma prima di farsi prendere dal panico, è emerso che questi morsi potrebbero non essere così allarmanti come sembrano.La clinica veterinaria Morinville, situata ad Alberta, in Canada, ha recentemente condiviso sulla propria pagina Facebook alcune notizie rassicuranti, rispondendo a una preoccupazione comune tra i proprietari di animali domestici.Come si è scoperto, queisulla pancia del cane potrebbero essere semplicemente il risultato di punture di mosca.“Riceviamo sempre più telefonate relative a punture rosse sullodel cane”, ha scritto la clinica e ha aggiunto:“Si tratta di un tipo di puntura di mosca, che iin genere si procurano stendendosi sull’erba.