Verso Latina-Benevento, Pazienza recupera Viscardi

Tempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina la trasferta diper ilche oggi si è allenato all’Imbriani facendo poi ritorno nel ritiro di Venticano dove i giallorossi resteranno per ora a tempo indeterminato dopo la decisione presa dalla società nei giorni scorsi. Con Ferrara fuori dai giochi per un problema muscolare che lo terrà ai box per circa un mese, sull’out sinistro tutte le attenzioni sono state perche era reduce da qualche piccolo acciacco. L’esterno di difesa, per fortuna, non ha accusato fastidi ed èto per l’importante sfida di sabato del Francioni dove saranno assenti solo Nardi e Meccariello. All’Imbriani “dopo l’attivazione con il preparatore atletico, la sessione è stata dedicata alla preparazione della gara, con misterche ha curato entrambe le fasi di gioco.